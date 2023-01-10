Пушилин: после Соледара будут взяты под контроль Артемовск и Северск

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после того как российские войска возьмут под контроль Соледар, их усилия будут направлены на Артемовск и Северск. Потом последует наступление на Краматорском и Славянском направлениях, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

После Соледара идет освобождение Артемовска (украинское название Бахмут. — NEWS.ru), а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, — подчеркнул руководитель ДНР.

Пушилин прежде заявлял о скором взятии под контроль городов Соледар и Артемовск.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов заявил о том, что штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» закрепились в центре Соледара. Он разместил видеокадры, на которых показано, как бойцы военной компании стоят напротив здания административных услуг, располагающегося близ администрации города. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.