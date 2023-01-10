Военкор Симонов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в Соледаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Симонов заявил о том, что штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» закрепились центре Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР). В своем Telegram-канале он разместил видеокадры, на которых показано, как бойцы военной компании стоят напротив здания административных услуг, распологающегося близ администрации города. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Военкор добавил, что «местная администрация (Соледарский городской совет) уже под контролем музыкантов» и в настоящее время вагнеровцы «замкнули котел в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника № 4 и приступили к зачистке города».

Ранее украинские военнопленные сообщили RT, что командиры рот и батальонов ВСУ покинули Соледар еще 7 января. Они рассказали, что несколько рот 128-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 61-й пехотной бригад ВСУ, оборонявших Соледар, спешно меняют позиции и смещаются на западную и юго-западную окраины города. По сведениям агентства, 90% пленных на этом участке — мобилизованные украинцы из других областей страны.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города.