Пушилин заявил о скором освобождении Артемовска и Соледара Пушилин: Артемовск и Соледар близки к освобождению

Артемовск близок к освобождению, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, бои сместились в западную часть города. Он также отметил, что союзные силы скоро займут Соледар.

Министерство обороны Великобритании ранее сообщило, что Российские силы установили контроль над большей частью города Соледара. По данным британской стороны, наступление на Соледар является попыткой обойти Артемовск с севера и нарушить украинские пути сообщения.

9 января стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское Донецкой Народной Республики. Штаб теробороны ДНР также добавил, что войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.