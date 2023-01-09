ВС России взяли под контроль Бахмутское Штаб теробороны ДНР: ВС России взяли под контроль село Бахмутское

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы РФ

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское Донецкой Народной Республики, сообщает штаб теробороны ДНР в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледарское и Бахмутское направления одним из самых сложных участков фронта и заявил, что оборона там будет усилена.

По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям, — говорится в сообщении.

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснял, что Артемовск (российское название Бахмута) — это центральная точка Восточного фронта на Украине и серьезный логистический центр. По его словам, под городом находится система соледарских и бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов с танками и боевыми машинами пехоты.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.

До этого о ситуации на Соледарском направлении докладывал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. В конце декабря он сообщал, что российские войска заметно продвинулись на этом направлении.