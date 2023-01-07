Пригожин рассказал, в чем главная фишка Артемовска Пригожин рассказал о сети подземных городов с танками и БМП под Артемовском

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале его комментарий о том, что Артемовск является центральной точкой Восточного фронта на Украине и серьезным логистическим центром. По его словам, под городом находится система соледарских и бахмутских шахт, фактически сесть подземных городов с танками и боевыми машинами пехоты.

Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относятся: первое — разделение города на несколько частей водными преградами. Второе — окрестности Бахмута — комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье — это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями. И вишенка на торте — система соледарских и бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов, — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Предприниматель отметил, что в сети подземных городов под Артемовском на глубине 80–100 метров находится скопление людей, а также перемещаются танки и БМП. По словам Пригожина, запасы вооружения в этих шахтах хранятся еще со времен Первой мировой войны.

Ранее Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно справляются с уничтожением ВСУ.

Пригожин ранее сообщил, что продвижение российских военных в Артемовске идет с большим трудом, поскольку ВСУ создали там около 500 линий обороны. По его словам, борьба в городе ведется буквально за каждый дом.