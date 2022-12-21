Чеченские бойцы продвинулись в Соледаре Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении бойцов подразделения в Соледаре

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» продвинулись в районе Соледара в ДНР, рассказал РИА Новости командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что его бойцы ежедневно выбивают противника с позиций, забирая лучшие участки.

Наши подразделения очень хорошую работу ведут именно в городе Соледар. Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки, — сказал Алаудинов.

По его словам, украинские бойцы уже выдохлись и не хотят атаковать на этом участке. Российские военнослужащие же движутся хорошими темпами, освобождая всё новые территории.

Алаудинов ранее отметил, что ВСУ несут на участке, где работают чеченские подразделения, очень большие потери, а все попытки наступления за последние месяцы окончились для украинских военных неудачей. Сейчас им ничего не остаётся кроме, как активно обороняться, поэтому ВСУ находятся в «активной форме защиты», заключил он.

В Минобороны России сегодня днем сообщили, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты. За день до этого ВС РФ ликвидировали более 100 украинских военных в ДНР из-за продолжения наступления российских войск на Донецком направлении.