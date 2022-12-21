Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ в Донбассе ежедневно отступают

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Вооруженные силы Украины отказались от наступления в пользу оборонительных действий и ежедневно вытесняются с занимаемых позиций в Донбассе, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские военные несут большие потери.

На нашем участке фронта действительно очень хорошо идет работа наших подразделений. <...> Противник несет на нашем участке очень большие потери и ежедневно выбивается с позиций и отодвигается назад, — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что все попытки наступления за последние месяцы окончились для ВСУ неудачей.

На данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты, — сказал Алаудинов.

В Минобороны РФ сегодня днем сообщили, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты. ВСУ при этом потеряли около 80 военнослужащих, танк и еще семь единиц боевой техники. Также российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, ликвидировав около 220 украинских военных.

Накануне в ЛНР были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще одна — в ДНР. По данным ведомства, потери противника на этих направлениях составили более 120 военнослужащих, пять боевых бронемашин и пять пикапов. Кроме того, ВС РФ ликвидировали более 100 украинских военных в ДНР из-за продолжения наступления российских войск на Донецком направлении. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ.