Минобороны: ВС России заняли господствующие высоты на Донецком направлении

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Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. ВСУ при этом потеряли около 80 военнослужащих, танк и еще семь единиц боевой техники.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля, — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сведениям Минобороны, российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, ликвидировав около 220 украинских военных.

Всего за минувшие сутки российскими войсками были поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 87 районах, указал Конашенков.

Накануне в ЛНР были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще одна — в ДНР. По данным ведомства, потери противника на этих направлениях составили более 120 военнослужащих, пять боевых бронемашин и пять пикапов. Кроме того, ВС РФ ликвидировали более 100 украинских военных в ДНР из-за продолжения наступления российских войск на Донецком направлении. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ.