В ЛНР и ДНР уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ

Фото: МО РФ

В ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще одна — в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, потери противника на этих направлениях составили более 120 военнослужащих, пять боевых бронемашин и пять пикапов.

В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. <...> Кроме того, в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении, еще более 100 украинских военных уничтожены в ДНР из-за продолжения наступления российских войск на Донецком направлении. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ в ДНР и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, противник потерял до 50 военных. Истребительная авиация ВСК России в ДНР сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.



Ранее президент России Владимир Путин выпустил распоряжение, согласно которому властям Крыма, Севастополя и Московской области рекомендуется предоставлять земельные участки героям спецоперации на Украине и семьям погибших в ходе боев. Согласно распоряжению, участки рекомендовано предоставлять в безвозмездное пользование. Мера распространяется на участников СВО, которые были награждены за свои заслуги, а также на ветеранов боевых действий.