Марочко: Киев перебросил отряды наемников под Артемовск и Соледар

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.

Украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer и вооружены натовским оружием, — подчеркнул офицер НМ ЛНР.

До этого о ситуации на Соледарском направлении докладывал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он сообщил, что российские войска заметно продвинулись на этом направлении.

Ранее Марочко заявил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ и в тылу в Донбассе. По его данным, на блокпостах трассы в направлении Сватово часто замечают женские военные патрули.

В свою очередь экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подчеркивал, что украинская армия понесла колоссальные потери и отправляет на передовую 15-летних подростков. Он утверждает, что за время спецоперации 35 тысяч украинских военных пропали без вести.