«Русская весна»: российские военные прорвали линию обороны ВСУ в Соледаре

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении

Российские военные прорвали несколько линий обороны ВСУ в Соледаре, сообщает «Русская весна». Как утверждают авторы, украинские солдаты стали оставлять свои позиции в городе и «бежать» вместе с военной техникой.

Поступают сведения, что под натиском наших бойцов враг начал бегство из Соледара. Наши прорвали несколько линий обороны, и «всушники» начали бросать позиции, в том числе с техникой, — говорится в сообщении.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после перегруппировки российские войска начали штурм Соледара. По словам замминистра, в военной операции задействовано большое количество штурмовых групп, которые были сформированы «из лучших резервов „вагнеровцев“».

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в городе Соледаре Луганской Народной Республики началось массовое отступление украинских военных. Он подчеркнул, что ВСУ покинули городскую застройку. Как указал Филипоненко, оборону на данном участке боевого соприкосновения держала 61-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, украинский комбриг с позывным Лыжник приказал солдатам ночью покинуть городскую черту.