В ЛНР сообщили о массовом бегстве военнослужащих ВСУ в Соледаре Представитель НМ ЛНР Филипоненко сообщил о массовом отступлении ВСУ в Соледаре

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В городе Соледаре Луганской Народной Республики началось массовое отступление украинских военных, сообщил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. В эфире телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что ВСУ покинули городскую застройку. Как указал Филипоненко, оборону на данном участке боевого соприкосновения держала 61-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, украинский комбриг с позывным Лыжник приказал солдатам ночью покинуть городскую черту.

В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города, — заявил Филипоненко.

Он также отметил рост активности действий диверсантов на Луганском направлении. При этом Филипоненко сообщил, что ситуация находится под контролем ввиду заранее установленных эффективных рубежей обороны. Средства для слежения за врагом, как указал военнослужащий, позволяют своевременно обнаруживать и пресекать попытки украинских войск проникнуть на территорию ЛНР.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское. До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледарское и Бахмутское направления одним из самых сложных участков фронта и заявил, что оборона там будет усилена.