В Минобороны Украины сообщили, что Россия начала «мощный штурм» Соледара Замминистра Минобороны Украины Маляр: российские войска начали мощный штурм Соледара

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После перегруппировки российские войска начали штурм Соледара. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства. По словам замминистра, в штурме задействовано большое количество штурмовых групп, которые были сформированы «из лучших резервов „вагнеровцев“».

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перекинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм, — сказала Маляр.

Она также добавила, что в ходе наступления российская сторона активно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы.

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назвал города Бахмут (Артемовск) и Соледар «самыми горячими и болезненными» для ВСУ. В те же дни в МО РФ рассказали об успешном наступлении в указанном районе.



В начале января 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы близки к взятию Соледара.

9 января стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское Донецкой Народной Республики. Штаб теробороны ДНР также добавил, что войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.