Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами

Фото: Министерство обороны РФ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что бои за Артемовск сравнимы с Бородинской и Куликовской битвами. В своем Telegram-канале своей пресс-службы он подчеркнул, что российская сторона успешно справляется в «уничтожении другой армии».

Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры, — сказал Пригожин.

При этом Пригожин заявил, что лучше проиграть сражение, чем потерять армию и призвал ВСУ сделать выбор, что сейчас важнее.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что первая группа бывших заключенных завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев в составе группы «Вагнер». По словам предпринимателя, с них сняли все судимости. В Министерстве обороны и в МВД данные сведения не комментировали. В частности, бизнесмен сообщил о судьбе бойца с позывным ГДР. Он рассказал, что мужчина, отсидевший «тридцатку», погиб в возрасте 52 лет при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС.

Ранее портал «Военное дело» сообщил, что десантники ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и зашли в Артемовск. По информации издания, «вагнеровцы» и бойцы российской армии обеспечили проход с южной стороны города. Также удалось зайти в Клещеевку, которая находится южнее Артемовска. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.