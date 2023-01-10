Британская разведка: российские войска контролируют большую часть Соледара

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российские силы установили контроль над большей частью города Соледара Донецкой Народной Республики, сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании. По данным британской стороны, наступление на Соледар является попыткой обойти Артемовск с севера и нарушить украинские пути сообщения.

Российские войска <...> совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, установили контроль над большей частью населенного пункта, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о боях за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под городом. Стороны могут использовать их для проникновения в тыл друг друга.

Ранее Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что российские военные прорвали несколько линий обороны ВСУ в Соледаре. По информации канала, украинские солдаты стали оставлять свои позиции в городе и бежать вместе с военной техникой.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после перегруппировки российские войска начали штурм Соледара. По ее словам, в военной операции задействовано большое количество штурмовых групп, которые были сформированы «из лучших резервов вагнеровцев».