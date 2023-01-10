Украинские пленные сообщили об отходе командиров ВСУ из Соледара RT: командиры рот и батальонов ВСУ покинули Соледар еще 7 января

Фото: Министерство обороны Украины

Командиры рот и батальонов ВСУ покинули Соледар еще 7 января, сообщили RT украинские военнопленные. Они рассказали, что несколько рот 128-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 61-й пехотной бригад ВСУ, оборонявших Соледар, спешно меняют позиции и смещаются на западную и юго-западную окраины города. По сведениям агентства, 90% пленных на этом участке — мобилизованные украинцы из других областей страны.

Практически 90% пленных на этом участке — мобилизованные украинцы из других областей. По их словам, командиры рот и батальонов покинули этот район еще 7 января и отошли в соседнюю Миньковку в 20 км к западу от Соледара, — указано в сообщении.

RT также отмечает, что российские силы установили контроль над перекрестком трассы Е-40 Артемовск — Соледар, а на севере города под огнем ЧВК «Вагнер» находится дорога в районе солевого рудника № 7.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после перегруппировки российские войска начали штурм Соледара. По ее словам, в военной операции задействовано большое количество штурмовых групп, которые были сформированы «из лучших резервов „вагнеровцев“».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города.