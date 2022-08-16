Минобороны РФ назвало причину взрыва боеприпасов на складе в районе Джанкоя Минобороны РФ: взрыв на складе в районе Джанкоя произошел из-за диверсии

Фото: Министерство обороны РФ

Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС. Там отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий диверсии. В результате ЧП никто серьезно не пострадал, добавили в ведомстве.

Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой, — говорится в сообщении.

Утром 8 августа администрация поселения Майское сообщила о детонации боеприпасов на севере полуострова. Часть людей покинула населенный пункт на личном транспорте или с соседями. Тех, кто пока не может этого сделать, но хочет временно покинуть зону рядом с ЧП, власти вывезут на автобусах.

Ранее после серии взрывов на аэродроме в районе посёлка Новофёдоровка на западе Крыма президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём он сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».