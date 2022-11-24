Милонов предложил законодательно запретить смену пола Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий смену пола без медицинских показаний

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Депутат Госдумы Виталий Милонов внес законопроект, который запрещает смену пола, об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном в думской электронной базе. Отмечается, что парламентарий предлагает сделать операцию возможной только по медицинским показаниям или решению суда.

В целях защиты здоровья и жизни пациентов, основ общественной нравственности, прав и законных интересов других лиц и в целях безопасности государства запретить произвольное немотивированное изменение, коррекцию половой принадлежности. <...> Законодательно установить, что любое изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается только на добровольных основаниях при наличии медицинских показаний и на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации, — говорится в пояснительной записке проекта.

Решение суда же, согласно документу, будет необходимо недееспособным лицам.

Сегодня днем Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиокнигах. Пропаганду запретят в том числе и среди взрослых россиян. Закон был принят в третьем чтении единогласно.

Ранее депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов заявил, что в России следует ужесточить штрафы за аморальное поведение и пропаганду ЛГБТ. Он привел в пример отношение к штрафам деятелей шоу-бизнеса, которые не воспринимают соответствующее наказание всерьез.