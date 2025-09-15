В Эстонии растет понимание стратегической важности русского языка для будущего страны, что объясняет инициативу по его возвращению в школы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, это осознание продиктовано прагматичными экономическими интересами и глубокими историческими связями между россиянами и эстонцами.

Эстония — уникальное государство. Я знаю многих его руководителей — они все говорят на русском языке и прекрасно понимают, что страна будет процветать, взаимодействуя с Россией. Предприниматели и обычные люди до недавнего времени были абсолютными бенефициарами хороших взаимоотношений с Москвой. Эстонцы полны уверенности, что возвратятся нормальные политики и восстановятся отношения эстонского и русского народов. Жители Эстонии хотят знать русский язык, потому что он для них стратегически важный, это язык экономического общения в будущем, — пояснил Милонов.

Ранее сообщалось, что представители движения «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования» предложили вернуть обучение русскому языку в Эстонии. По словам его лидера Олега Гогина, необходимо сделать так, чтобы хотя бы одна школа приняла такое решение, и тогда другие учреждения последовали бы ее примеру.