15 сентября 2025 в 11:46

Милонов объяснил, почему в Эстонии захотели вернуть русский язык в школы

Депутат Милонов: русский язык является стратегически важным для эстонцев

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Эстонии растет понимание стратегической важности русского языка для будущего страны, что объясняет инициативу по его возвращению в школы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, это осознание продиктовано прагматичными экономическими интересами и глубокими историческими связями между россиянами и эстонцами.

Эстония — уникальное государство. Я знаю многих его руководителей — они все говорят на русском языке и прекрасно понимают, что страна будет процветать, взаимодействуя с Россией. Предприниматели и обычные люди до недавнего времени были абсолютными бенефициарами хороших взаимоотношений с Москвой. Эстонцы полны уверенности, что возвратятся нормальные политики и восстановятся отношения эстонского и русского народов. Жители Эстонии хотят знать русский язык, потому что он для них стратегически важный, это язык экономического общения в будущем, — пояснил Милонов.

Ранее сообщалось, что представители движения «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования» предложили вернуть обучение русскому языку в Эстонии. По словам его лидера Олега Гогина, необходимо сделать так, чтобы хотя бы одна школа приняла такое решение, и тогда другие учреждения последовали бы ее примеру.

