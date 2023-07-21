Милонов нашел способ бороться с прогулами уроков школьниками Депутат ГД Милонов предложил рассматривать как ЧП прогулы уроков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогулы уроков школьниками необходимо рассматривать как чрезвычайное происшествие, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат отметил, что необходимо жестко контролировать такие ситуации и в обязательном порядке сообщать о них родителям.

Каждый прогул должен рассматриваться как ЧП. Надо вызывать родителей в школу, более жестко контролировать и исключить ситуации, когда ребенок неделю не ходит в школу, родители об этом не знают, а школа не реагирует, — пояснил парламентарий.

Депутат считает, что система должна быть четко налажена. Учителя должны узнавать причины, почему ребенка не было в школе. Кроме того, родители должны осознавать, что контроль за посещением детьми уроков входит в их обязанности, подчеркнул Милонов.

Он напомнил, что бывают ситуации, когда родители не в состоянии выполнить эту обязанность. Например, если мать-одиночка находится на больничным. Парламентарий пояснил, что в таких случаях следует сделать так, чтобы родители могли обратиться за помощью в школу. Например, учителя могут попросить других живущих рядом родителей проводить чужого ребенка или забрать его, предложил Милонов. Кроме того, школа должна содействовать в воспитании, если дома с этим не справляются.

Школа говорит: «Не, воспитание — это дома». А дома, может быть, родители работают по 12 часов, чтобы накормить, одеть, обуть. Или у самих ума не хватает. Они, может, тоже воспитаны в 90-е, где ценности не прививались. Школа и семья должны быть партнерами в воспитании, — заключил парламентарий.

Депутаты Госдумы ранее во втором и третьем чтениях одобрили поправки в закон «Об образовании», в котором скорректировано понятие «воспитание». В это понятие теперь включено формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.