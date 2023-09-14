МИД России пригрозил Братиславе ответом на высылку сотрудника дипмиссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Москва ответит на выдворение сотрудника посольства России в Словакии, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с высылкой словами: «как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ».

Сотруднику российского посольства заявили, что ему дается 48 часов, чтобы покинуть страну.

О выдворении сотрудника дипмиссии в Братиславе стало известно 14 сентября. Власти Словакии объяснили свое решение тем, что дипломат осуществлял некую деятельность, идущую вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Министерство иностранных дел Словакии уже уведомило о своем решении посла РФ в Братиславе.

13 сентября сотрудники миграционной службы Молдавии в срочном порядке посадили главу Sputnik Молдова Виталия Денисова в машину и повезли в аэропорт, не дав собрать личные вещи и забрать домашних животных. По словам самого журналиста, ему также запретили въезжать в эту страну, так как он представляет угрозу для национальной безопасности.

МИД России в свою очередь вызвал поверенного в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко, где заявил решительный протест из-за высылки главы Sputnik. Ведомство потребовало от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов.