Российского журналиста депортировали из Молдавии, не дав собрать вещи Власти Молдавии депортировали российского журналиста Виталия Денисова

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Руководителя Sputnik Молдова журналиста Виталия Денисова депортировали из Молдавии, сообщает РИА Новости. По данным агентства, сотрудники миграционной службы в срочном порядке посадили его в машину и повезли в аэропорт, не дав собрать личные вещи и забрать домашних животных. По словам самого журналиста, ему также запретили въезжать в Молдавию, так как он представляет угрозу для национальной безопасности.

Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность, — рассказал журналист.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», в состав которой входит радио и агентство Sputnik, отреагировал на инцидент с депортацией журналиста. Дмитрий Киселев отметил, что политика властей Молдавии переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.

Страны Евросоюза все чаще депортируют граждан России или аннулируют им визы. Один из таких инцидентов произошел в Норвегии в середине августа. Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нарушении визового кодекса, так как он отправился в Германию, указав в качестве цели поездки туризм в Финляндию. Зимой 2023 года власти Норвегии депортировали российскую туристку, которая приехала в Осло по греческому полугодовому шенгену.