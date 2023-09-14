Словакия выдворила сотрудника российского посольства

Фото: slovakia.mid.ru

Посольство России в Словакии

Словакия выдворяет сотрудника российского посольства в Братиславе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики. В сообщении ведомства уточняется, что дипломат осуществлял некую деятельность, идущую вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях, — говорится в сообщении министерства.

Сотрудник должен покинуть страну в течение 48 часов. Министерство иностранных дел Словакии уже уведомило о своем решение посла РФ в Братиславе.

Ранее Россия объявила двух сотрудников американского посольства персонами нон грата. Речь идет о первом и втором секретарях дипмиссии. Нота о несовместимости с дипломатическим статусом действий названных лиц была передана послу США в Москве Линн Трейси.

Также стало известно о требовании Дании сократить персонал российского посольства до уровня датской дипмиссии в Москве. Это означает, что в посольстве должно остаться не более пяти дипломатов и 20 сотрудников. Требование Дании необходимо выполнить до 29 сентября.