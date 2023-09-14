Россия объявила двух сотрудников посольства США персонами нон грата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть РФ в течение семи суток, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л. Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна, — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули недопустимость «противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России» со стороны американских сотрудников диппредставительства, отметив, что эти действия «будут решительно пресекаться».

Ранее стало известно, что Россия в качестве ответной меры на недружественный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Кроме того, Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.