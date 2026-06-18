Захарова объяснила уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС

Введение уведомительного порядка въезда в Россию для дипломатов Евросоюза стало ответом на действия Брюсселя, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что порядок действует с 15 июня, передает корреспондент NEWS.ru.

Уведомительный порядок пересечения государственных границ Российской Федерации для указанных лиц, я повторю, введен в ответ на решение Совета Европейского союза, к которому присоединились отдельные шенгенские страны, которые не входят в Европейский союз, об ужесточении правил передвижения сотрудников наших российских дипломатических миссий и консульских учреждений по территории государств Европейского союза и Шенгенской зоны, — отметила дипломат.

Ранее МИД России сообщил, что с 15 июня текущего года для сотрудников дипломатических и консульских учреждений стран ЕС вводится уведомительный порядок пересечения российской границы. Нововведение также коснется отдельных государств Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.

До этого юрист Михаил Пирогов заявил, что сотрудники пограничной службы Российской Федерации вправе просматривать фотографии и переписку в мобильных устройствах граждан, если на то есть законные основания. По словам эксперта, нежелание предъявить свой телефон грозит либо денежным взысканием, либо административным арестом.