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18 июня 2026 в 15:18

Захарова объяснила уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС

Захарова назвала уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС ответом Европе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Введение уведомительного порядка въезда в Россию для дипломатов Евросоюза стало ответом на действия Брюсселя, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что порядок действует с 15 июня, передает корреспондент NEWS.ru.

Уведомительный порядок пересечения государственных границ Российской Федерации для указанных лиц, я повторю, введен в ответ на решение Совета Европейского союза, к которому присоединились отдельные шенгенские страны, которые не входят в Европейский союз, об ужесточении правил передвижения сотрудников наших российских дипломатических миссий и консульских учреждений по территории государств Европейского союза и Шенгенской зоны, — отметила дипломат.

Ранее МИД России сообщил, что с 15 июня текущего года для сотрудников дипломатических и консульских учреждений стран ЕС вводится уведомительный порядок пересечения российской границы. Нововведение также коснется отдельных государств Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.

До этого юрист Михаил Пирогов заявил, что сотрудники пограничной службы Российской Федерации вправе просматривать фотографии и переписку в мобильных устройствах граждан, если на то есть законные основания. По словам эксперта, нежелание предъявить свой телефон грозит либо денежным взысканием, либо административным арестом.

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