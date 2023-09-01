Дания потребовала сократить число сотрудников посольства России

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Министерство иностранных дел Дании потребовало сократить персонал российского посольства в Копенгагене до уровня датской дипмиссии в Москве. Как уточнили в пресс-службе ведомства, это означает, что в российском посольстве должно быть не более пяти дипломатов и 20 сотрудников. Сокращение необходимо завершить до 29 сентября.

Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что штатная численность посольства России в Копенгагене должна быть сокращена до уровня, соответствующего уровню посольства Дании в Москве. В частности, это решение ограничивает численность российского посольства максимум 5 дипломатами и 20 административно-техническим персоналом, — сказано в пресс-релизе.

Ранее также стало известно, что в Москве со здания, где располагалось посольство Исландии, сняли флаг и все таблички. Также прекратил работу полицейский пост.

До этого временный поверенный в дела Исландии Магнус Ханнессон официально уведомил МИД России о том, что дипмиссия в Москве приостанавливает работу в соответствии с решением министра иностранных дел Исландии Тоурдис Гильфадоттир. В Рейкьявике сочли содержание посольства в Москве нецелесообразным.