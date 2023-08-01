Здание посольства Исландии в Москве лишилось флага Посольство Исландии приостановило работу в Москве

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Посольство Исландии приостановило свою работу в Москве, передает РИА Новости. Со здания дипмиссии, расположенного в Хлебном переулке, в центре столицы, снят флаг и демонтированы таблички.

От здания посольства убран полицейский пост. По сведениям агентства, сотрудники дипмиссии вывезли вещи в минувшие выходные.

Ранее временный поверенный в дела Исландии Магнус Ханнессон официально уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности дипмиссии в Москве. При этом он добавил, что продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика.

Решение о приостановке работы посольства приняла глава МИД Исландии Тоурдис Гильфадоттир еще в июне. В Рейкьявике сочли, что содержание дипмиссии в Москве нецелесообразно. В связи с этим исландский кабмин обратился к российской стороне с просьбой ограничить работу посольства РФ в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства.

В тот же время власти Исландии заявили, что это не означает разрыва дипломатических отношений, а также заверили Москву в готовности наращивать сотрудничество, как только позволят условия.