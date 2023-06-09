Европейская страна приостановит работу посольства в Москве Исландия с 1 августа приостанавливает работу посольства в Москве

Фото: shutterstock

Посольство Исландии в Москве

Исландия с 1 августа приостановит работу своего посольства в Москве, сообщили в МИД страны на официальном сайте. В ведомстве островного государства добавили, что 9 июня МИД вызвал посла РФ, чтобы проинформировать о решении приостановить деятельность дипмиссии.

Это непростое решение, так как Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России. Я надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль, — сказала министр иностранных дел Тордис Гильфадоттир.

Ранее в финском посольстве заявили, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, заморозив в апреле по предписанию Центробанка счета финских дипмиссий. По словам властей Финляндии, дипломаты не получили дополнительных разъяснений по этому вопросу, а также ответа на ноту от 4 мая.

О заморозке счетов стало известно 17 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.

30 мая посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта.