Исландский диппредставитель покинет Москву МИД России: посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Герб Испании на здании посольства Испании в Москве

Временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханнессон официально уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве. Он продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика, — заявили в МИД России.

Еще в июне стало известно, что глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве. В исландском правительстве обратились к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства. При этом власти не говорят, что разрывают дипломатические отношения и будут готовы наращивать сотрудничество, как только позволят условия. На сегодняшний день содержание консульства в России для Исландии нецелесообразно.

30 мая посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД, где ему сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта.