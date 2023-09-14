МИД выразил протест поверенному Молдавии из-за решения Кишинева МИД выразил протест поверенному Молдавии из-за высылки главы местного Sputnik

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Временный поверенный Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко у входа в здание МИД РФ в Москве

МИД России вызвал поверенного в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко, где заявил решительный протест из-за высылки главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. МИД потребовал от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов.

Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россией будет дан ответ на «очередной недружественный шаг молдавских властей».

13 сентября сотрудники миграционной службы Молдавии в срочном порядке посадили Денисова в машину и повезли в аэропорт, не дав собрать личные вещи и забрать домашних животных. По словам самого журналиста, ему также запретили въезжать в эту страну, так как он представляет угрозу для национальной безопасности.

Ранее в МИД РФ предупредили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. В ведомстве отметили, что граждане стран будут ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.

14 августа 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии на родину. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.