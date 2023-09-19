МИД РФ пообещал помочь россиянам при депортации из Латвии Захарова: Россия фиксирует все случаи дискриминации россиян в Латвии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что дипведомство продолжает оказывать юридическую помощь россиянам, которые могут быть депортированы из Латвии из-за несдачи экзамена на знание латышского языка. Захарова отметила, что посольство РФ в Риге следит за ситуацией, и назвала эти меры, инициированные МВД республики, дискриминационными и противоречащими международным нормам в сфере прав человека.

Россия внимательнейшим образом следит за ситуацией с возможной депортацией росграждан из Латвии, которые попали под действие антигуманных инноваций местного законодательства. Миграционные поправки, которые появились в разгар предвыборной борьбы, носят дискриминационный характер. <...> Посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет в Риге мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую юридическую поддержку. Все случаи дискриминации фиксируются, — заявила Захарова.

При этом Захарова отметила, что служба госбезопасности Латвии в сентябре выявила среди сдавших экзамен по латышскому языку «80 нелояльных россиян, которые представляют угрозу национальной безопасности прибалтийской республики». Им было отказано в предоставлении статуса постоянного жителя Евросоюза. Такие меры диппредставитель МИД России назвала «натовской диктатурой с очевидной нацистской нотой».

Представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майру Розе отметила, что всего предписание с требованием покинуть страну могут получить 3600 россиян. Именно такое количество желающих продлить ВНЖ россиян не зарегистрировали на прохождение экзамена.