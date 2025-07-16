Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках В ХМАО глава района Маненков обратился к жителям на иностранных языках

Глава Белоярского района Сергей Маненков, работающий больше 30 лет, поздравил жителей с Днем ИИ. Отмечается, что он в своем Telegram-канале записал обращение на нескольких языках.

С Днем искусственного интеллекта решил поздравить вас на нескольких языках мира! Пусть технологии остаются нашим помощником, а человечность — главным мерилом прогресса, — написал он.

Ранее Маск анонсировал обновление нейросети. Он подчеркнул, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.

При этом отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что люди никогда не позволят роботам и искусственному интеллекту править миром. По его мнению, эти технологии будут лишь инструментами для выполнения определенных задач.

До этого предприниматель Павел Дуров сообщил, что Telegram и компания xAI Маска договорились об интеграции в мессенджер чат-бота Grok. Новые функции станут доступны летом 2025 года. Дуров отметил, что соглашение позволит Telegram получить более $300 млн (более 23 млрд рублей) в виде наличных и акций.