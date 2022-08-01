МИД: Москва получила 60 отказов от западных стран в выдаче преступников

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Москва с марта получила 60 отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. По мнению дипломата, такие действия наносят ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии преступности.

Если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте — июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам, — сообщил Тарабрин.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадиции объявленных в розыск от европейских стран после начала операции на Украине. Известно, что Австрия, Германия, Италия, Польша, Чехия и Великобритания оправдывают данное решение политическими мотивами, тогда как в большинстве прочих стран Европы причиной отказа в экстрадиции называют ее «противоречие государственным правовым принципам» или неуверенность европейских органов прокуратуры в соблюдении Россией прав запрашиваемых лиц. Схожая ситуация наблюдается и в сфере оказания правовой помощи и правоохранительного содействия.