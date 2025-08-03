«Мера серьезная»: Володин о наказании за осквернение воинских захоронений Володин счел оправданным уголовное наказание за осквернение воинских могил

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал оправданным уголовное наказание за осквернение воинских захоронений и памятников, передает пресс-служба ГД. По его мнению, мера особенно актуальна на фоне попыток Запада исказить историю.

Уголовная ответственность — мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут, — подчеркнул Володин.

С 3 августа в силу вступает закон об уголовной ответственности за осквернение захоронений воинов. Нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей и лишение свободы сроком до пяти лет. Госдума приняла закон 15 июля 2025 года, парламентарии поддержали документ единогласно.

Ранее Володин сообщил, что с 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенникам, защиту исторической памяти, а также на дополнительную поддержку участников специальной военной операции. В частности, теперь подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей.