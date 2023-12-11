Медведев рассказал школьникам об отношении Москвы с Западом Медведев заявил школьникам, что Запад вступил в военный конфликт с Россией

Фото: Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что западные страны, по сути, начали военный конфликт против России, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, добавив, что сейчас «драматическое время», однако оно благоприятно для получения знаний.

Не мне вам объяснять, в какое время мы живем. Время бурное, драматическое. Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые, по сути, вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось, — заявил Медведев.

Медведев добавил, что завидует современной молодежи. По его словам, когда он находился в их возрасте, газеты были достаточно скучными: в них «в основном были лозунги и информация общественно-политического свойства» и «не было никакого интернета».

Ранее Медведев опубликовал в своем Telegram-канале мем, в котором высмеял позицию стран Запада по предоставлению военной помощи Украине. На картинке изображены лидеры США, ФРГ и Франции, которые наслаждаются трапезой и отдыхом. При этом подпись к картинке гласит: «все наши мысли с тобой, Украина».