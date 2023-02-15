«Еэсовский гинеколог»: Медведев об оценке фон дер Ляйен санкций против РФ Медведев отреагировал на высказывания фон дер Ляйен о новых санкциях против России

Фото: IMAGO/Kristina Schaefer/Global Look Press

Презентация вагонов с мотивом MCV в вагонном зале MCV

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал «высокопоставленным еэсовским гинекологом» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и отметил, что она совсем не разбирается в экономике. Так он отреагировал на ее высказывания о том, что Россия потеряет €11 млрд из-за новых санкций ЕС.

Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний. Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum! (врач, исцелился сам). Глупость и некомпетентность не лечатся, — написал Медведев.

Медведев также иронично заметил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель требует «усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Зампред Совбеза подчеркнул, что «только так и должен поступать истинный дипломат».

А второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима. Правильно, только так и должен поступать истинный дипломат! Именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, Талейран аплодирует сверху! — добавил Медведев.

15 февраля фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций против России подразумевает торговые ограничения на сумму в €11 млрд. Кроме того, в ЕК предложили запретить поставки в РФ электроники для производства дронов и вертолетов.

Боррель в свою очередь призвал страны Европы передать Украине современные танки. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы».