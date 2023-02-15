Фон дер Ляйен назвала прогнозируемые потери РФ от десятого пакета санкций Фон дер Ляйен: десятый пакет санкций против России подразумевает торговые ограничения на €11 млрд

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Десятый пакет санкций против России подразумевает торговые ограничения на сумму в €11 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента, трансляцию которой ведут службы ЕК. Кроме того, предлагается запретить поставки в РФ электроники для производства дронов и вертолетов.

Мы приняли девять пакетов санкций. Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем 10-й пакет санкций с торговыми запретами на €11 млрд, — сказала фон дер Ляйен.

Евросоюз также намерен ввести экспортный контроль в отношении иранских предприятий, так как подозревает Иран в поставке дронов России.

Новый пакет санкций может вступить в силу до 24 февраля.

Ранее стало известно, что котировки акций Тинькофф Банка упали утром 15 февраля на фоне возросших санкционных рисков. Стоимость расписок TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) снизилась более чем на 6% — до 2546,5 рубля против 2718,5 рубля накануне. Падение отмечается и на рынке в целом.

Агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.