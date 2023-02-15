Боррель призвал отдать «пылящиеся в Европе» танки Украине

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны передать Украине современные танки, передает РИА Новости. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы». Политик считает, что весной и летом Европа столкнется с «решающими событиями».

Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями, — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта. Между тем Швейцария отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для Gepard, обосновав эту позицию традиционным нейтралитетом Берна.