«Очень-очень много вооружения»: Шольц рассказал о поставках оружия Киеву Шольц: Германия поставляет Украине очень много вооружения

Германия поставляет Киеву достаточно много оружия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с немецкими гражданами в рамках Дня открытых дверей, сообщает РИА Новости. Политик также указал на эффективность вооружения, поставляемого Киеву. За несколько дней до этого газета Welt, ссылаясь на источники в правительственных кругах Украины, писала, что украинские дипломаты неоднократно просили властей ФРГ предоставить ВСУ дополнительное вооружение, однако из этого ничего не вышло.

Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать..., мы сейчас делаем это регулярно..., это очень эффективное вооружение, — заявил Шольц.

Политик также напомнил о поставках зенитного танка Gepard. Кроме того, Шольц указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО Iris-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.