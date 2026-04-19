19 апреля 2026 в 10:36

На Украине предложили легализовать оружие для гражданских

Глава СНБО Коваленко предложил легализовать оружие для гражданских

На Украине должно быть легализовано короткоствольное оружие для граждан, написал в Telegram-канале руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Андрей Коваленко. Так он отреагировал на стрельбу с шестью погибшими в Киеве.

Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация «короткоствола» давно необходима. Это мое личное мнение, — написал Коваленко.

Ранее в Сети появились кадры из Киева, где вооруженный мужчина открыл огонь по людям и захватил заложников. Ролик был снят очевидцами из окна дома, напротив которого произошел теракт. В опубликованном видео отчетливо слышны выстрелы и громкие крики людей.

Позднее выяснилось, что стрелком оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он открыл огонь по прохожим, ранил ребенка и захватил заложников в местном супермаркете.

Между тем криминалист Михаил Игнатов предположил, что киевский стрелок мог быть психически больным человеком. Злоумышленника ликвидировали во время задержания. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что число жертв стрельбы увеличилось до шести человек.

