Швейцария отклонил запрос о реэскпорте на Украину зарядов для Gepard Швейцария отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину зарядов для установок Gepard

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Швейцария отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, говорится в заявлении Государственного секретариата по экономике (SECO) страны. В ведомстве обосновали свою позицию традиционным нейтралитетом Берна.

Одобрение передачи Германией швейцарских военных материалов Украине по-прежнему невозможно. В своем ответе федеральный советник Пармелен подчеркнул, что Швейцария решительно выступает за мир и безопасность, но всегда в строгом соответствии с законом о нейтралитете и в соответствии со своими гуманитарными традициями, — говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard. Кроме того, Шольц указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта.

На втором саммите «Крымская платформа» Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединения к России украинских территорий. По его словам, западные страны продолжат жесткий курс в отношении России и будут и дальше оказывать военную и денежную помощь Украине.