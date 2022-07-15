Mash: посол ЛНР в России заразился коронавирусом

Фото: Родион Мирошник/vk.com

Родион Мирошник

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Mash. Дипломат отказался от госпитализации.

После осмотра и постановки диагноза политик отказался от госпитализации, решил лечиться дома, — сказано в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых подвидов штамма «омикрон» в России заболеваемость коронавирусом возрастет.

По ее словам, необходимо подготовиться к новым вызовам, хотя эти разновидности коронавируса не вызывают заболевания в тяжелой форме.

Ранее в московском оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость коронавирусом в столице по сравнению с прошлой неделей выросла на 57%. Москвичам посоветовали носить маски в закрытых общественных помещениях.