04 сентября 2025 в 16:34

«Либо крестик снять, либо трусы надеть»: в ГД высказались о феминистках

Депутат Матвейчев: феминизм однажды придется признать экстремистским движением

Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Однажды придется принять жесткое решение и признать феминизм экстремистским движением, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, данная идеология противоречит традиционным ценностям, а ее пропаганда вредит демографической политике и способствует росту количества разводов.

Нельзя скопом принимать весь феминизм как экстремистское течение, а нужно работать по отдельным организациям и людям. Мы понимаем, что демографическая ситуация в стране очень серьезная, и она не станет лучше в ближайшие годы, зато есть феминизм — идеология, прямо противоположная традиционным ценностям. Пропаганда феминизма вредит демографической политике, способствует росту числа разводов, сокращению рождаемости и многим другим вещам. Поэтому мы должны, как говорится, либо крестик снять, либо трусы надеть. В конечном итоге придется принять это жесткое решение, — сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что практически все феминистские российские организации либо получают иностранное финансирование, либо находятся под влиянием идеологической зависимости от западного феминизма. По словам депутата, многие борцы за права женщин в России уже получили статус иноагента.

Ранее председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что феминизм следует приравнять к экстремистской идеологии, так как движение противоречит православным ценностям и подрывает демографическую стабильность. Он пообещал направить соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору Игорю Краснову.

