В России хотят признать феминизм экстремистской идеологией

Феминизм следует приравнять к экстремистской идеологии, так как движение пропагандирует западную идеологию, противоречит православным ценностям и подрывает демографическую стабильность, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист, правозащитник, педагог Иван Курбаков. Он пообещал направить соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору Игорю Краснову.

Феминизм в его современном виде — это не борьба за равноправие, а экстремистская идеология, направленная на разрушение традиционной семьи, умаление роли отца и подрыв демографической стабильности России. Феминизм — это западная идеология, которая противоречит православным и традиционным ценностям. Обращение с данной инициативой «Отцы рядом» направят президенту РФ, председателю Госдумы и генеральному прокурору, — сказал Курбаков.

Он уточнил, что феминизм продвигает ненависть к мужчинам, а женщины требуют прав без обязанностей. По словам юриста, современное понятие этого движения сильно изменилось и провоцирует межполовую рознь вместо сотрудничества, ведет к демографическому кризису и дискриминирует мужчин в судах и обществе.

Также предлагаю запретить пропаганду феминизма в СМИ, образовательных учреждениях и государственных структурах. Следует вернуть в школы и вузы материалы в составе обществознания и истории традиционным семейным ценностям, ужесточить наказание за ложные обвинения в домашнем насилии, так как сегодня это инструмент шантажа. В заключении предлагаю исключить любые «женские движения» внутри партий, либо создать равносильные партийные «мужские движения» для реализации равенства прав в соответствии со ст. 19 Конституции РФ, — добавил Курбаков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев пояснил, что идеология чайлдфри может расцениваться как диверсия, так как является чуждой для России. По его словам, самые антироссийские политики современности бездетны.