Лебедев призвал реже заключать под стражу подсудимых Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал судей реже применять арест как меру пресечения

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Судьи слишком часто избирают меру пресечения в виде заключения под стражу, даже в тех случаях, когда в этом необходимости нет. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей РФ, сообщается на сайте ведомства. Он отметил, что в 2021 году были рассмотрены уголовные дела в отношении 16 тысяч граждан, совершивших преступления в сфере экономики и почти каждый третий из них находился под стражей, не имея ранее судимости и при наличии постоянного места жительства.

В этой связи возникает вопрос о причинах, по которым лица, имеющие постоянное место жительство и не имеющие судимостей, содержались под стражей, учитывая, что нередко этим лицам назначались наказания, не связанные с лишением свободы, — сказал Лебедев.

Он также призвал суды регулярно изучать и анализировать практику избрания альтернативных аресту мер пресечения.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что за январь — март 2022 года зарегистрированы 12 тыс. преступлений коррупционной направленности. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведения приводятся в сборнике ведомства «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года».