В России зарегистрированы 12 тысяч преступлений по коррупции

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Генпрокуратура сообщила, что за январь — март 2022 года зарегистрированы 12 тыс. преступлений коррупционной направленности. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сведения приводятся в сборнике ведомства «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года».

Из них более половины преступлений связаны с фактами взяточничества. В I квартале зарегистрированы свыше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.

Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число незначительно уменьшилось (на 3,2%, 40,5 тыс.). Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 млрд рублей, — говорится в докладе.

Добровольным погашением и изъятием денег и ценностей обеспечено возмещение ущерба на сумму 30,5 млрд рублей. Также приняты меры об аресте имущества на сумму 72,4 млрд рублей.

Ранее суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей.