Лавров заявил о незаинтересованности администрации Байдена в диалоге с РФ

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Действующая администрация США не заинтересована в выстраивании диалога с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. По его словам, Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с функционированием посольств или обменом заключенными. В обсуждении политических вопросов же Белый дом не заинтересован, уверен министр.

Текущая администрация не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог. Исключениями время от времени являются контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, — заявил Лавров.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова выслушать все стороны, заинтересованные в выстраивании справедливых отношений между Россией и Украиной. По его словам, это возможно, если страны Запада прекратят использовать Украину как инструмент войны против России.

В минувший понедельник, 22 января, Сергей Лавров посетил Нью-Йорк для очного участия в дебатах Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и в заседании по Украине. В ходе мероприятия глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти.