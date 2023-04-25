Лавров заявил о непубличном канале связи США и РФ по обмену заключенными

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Отбывавший наказание в США российский бизнесмен Виктора Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби

Между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, он не предполагает публичность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе ООН. Публичность в этом вопросе может только этот процесс усложнить, подчеркнул министр.

Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа она не предполагает публичности. <...> По понятным причинам, профессионалам это объяснять не надо, — сказал глава российского МИД.

8 декабря прошлого года, после длительных переговоров Белого дома и Кремля, заключенного в США россиянина Виктора Бута обменяли на баскетболистку американской сборной, которая была арестована за контрабанду наркотиков и осуждена в РФ. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Соединенных Штатов Америки. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вопрос об обмене американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича может рассматриваться только после суда. Он отметил, что вопросами возможных обменов Гершковича и осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана занимаются спецслужбы двух стран.