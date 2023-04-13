В МИД России ответили на вопрос о возможном обмене Гершковича Рябков: вопрос об обмене Гершковича может рассматриваться только после суда

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Эван Гершкович

Вопрос об обмене американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича может рассматриваться только после суда, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, зарубежное издание пытается изо дня в день нагнетать ситуацию вокруг арестованного журналиста. Он отметил, что вопросами возможных обменов Гершковича и осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана занимаются спецслужбы двух стран.

Газета The Wall Street Journal пытается изо дня в день нагнетать по этой теме. Вопрос об обмене кого бы то ни было может рассматриваться после того, как суд выносит свой вердикт конкретно по тому или иному обвинению. Сейчас ставить на одну доску этих двух персонажей, скажем так, даже с формальной точки зрения неправильно. Что касается обмена, то у нас для этого существует особый канал, этим занимаются спецслужбы, и они будут этим вопросом заниматься и дальше, — заявил Рябков.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.

Позже Госдепартамент США объявил арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста незаконно задержанным. По словам начальника пресс-службы американского МИД Веданта Патела, несколько ведомств США будут разрабатывать стратегию для его освобождения.

Кроме того, в США выразили готовность к «творческим решениям» для обмена журналиста WSJ. Об этом сообщает сама газета, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.