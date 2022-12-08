Баскетболистку Грайнер обменяли на Виктора Бута

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва», wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бриттни Грайнер, Виктор Бут

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на предпринимателя Виктора Бута, сообщает МИД РФ. Обмен, как указали в ведомстве, произошел в аэропорту Абу-Даби. Министерство уточняет, что переговоры между РФ и США по вопросу обмена Грайнер на Бута продолжались «в течение длительного времени».

В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно, — сообщили в министерстве.

В Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ указали, что Вашингтон «категорически отказывался от диалога» по обмену Бута на Грайнер. Однако российская сторона все же настояла на своем.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину, — указали в ведомстве.

Бут находился за решеткой в США почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по запросу Белого дома в 2008 году. Позже его вывезли в Вашингтон. Россиянин был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Бут, в свою очередь, отверг обвинения.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В октябре Мособлсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты спортсменки на приговор, отказавшись смягчить ей приговор. Позже ее этапировали из СИЗО в колонию.